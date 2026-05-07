Озвучены страшные последствия мощного пожара в Уфе

В Уфе при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли три человека — две женщины 97 и 68 лет и 55-летний мужчина, сообщили в МЧС Башкортостана на своем сайте. Возгорание площадью 50 квадратных метров было ликвидировано, но при разборе завалов обнаружены тела погибших.

На момент прибытия первого подразделения происходило открытое горение в доме. Пожар был ликвидирован огнеборцами Уфимского пожарно-спасательного гарнизона на площади 50 квадратных метров. К тушению привлекались специалисты МЧС России: 36 человек и 14 единиц техники — и другие экстренные службы. К сожалению, при разборе места пожара обнаружены трое погибших, — говорится в сообщении.

Ранее в Главном управлении МЧС по Республике Крым сообщили журналистам, что в евпаторийском парке аттракционов загорелся дизель-генератор. Пламя охватило 15 квадратных метров, но к 17:31 по московскому времени возгорание полностью ликвидировали.

Кроме того, в МЧС России по Калининградской области сообщили, что на Артиллерийской улице произошел пожар. В результате возгорания пострадали мужчина и женщина, которых передали врачам. Огонь вспыхнул на лоджии третьего этажа пятиэтажного дома.