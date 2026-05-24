Тело последней жертвы пожара в «Нурлино» обнаружили на месте трагедии

Тело последней жертвы пожара в «Нурлино» обнаружили на месте трагедии Тело четвертого погибшего после пожара в «Нурлино» обнаружили в Башкирии

Тело четвертого рабочего нашли на месте пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» АО «Транснефть — Урал» в Башкирии, сообщили на сайте компании. Таким образом, поисково-спасательные работы на станции официально завершились.

Известно, что работник погиб 13 мая 2026 года. В компании рассказали, что родным и близким жертв пожара обеспечивается поддержка — социальные выплаты и материальная корпоративная помощь в соответствии с коллективным договором.

Пожар произошел во время зачистки выведенного из эксплуатации резервуара. Трудовая инспекция совместно с Ростехнадзором начали детальное расследование группового несчастного случая.

Ранее дом и баня загорелись в Троицке. Сообщалось, что огонь перекинулся на соседний участок. Пожар произошел в СНТ «Лесное». На месте работали сотрудники МЧС.

Также пожар произошел на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». Возгорание распространилось по кровле одного из административных зданий комплекса. Очевидцы уточнили, что очаг удалось локализовать в складском помещении.