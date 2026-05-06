Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории МЧС: в парке «Авангард» в Евпатории ликвидировано возгорание дизель-генератора

В парке аттракционов в крымском городе Евпатории произошло возгорание дизель-генератора, сообщили журналистам в Главном управлении МЧС по Республике Крым. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В МЧС уточнили, что пожар был полностью потушен в 17:31 по московскому времени, передает РИА Новости.

Поступило сообщение о задымлении на территории парка «Авангард» по адресу: г. Евпатория, ул. Фрунзе. Направлены два отделения 22-й пожарно-спасательной части. На месте огнеборцы ликвидировали возгорание дизель-генератора на открытой территории на площади 15 квадратных метров, — сказано в сообщении.

Ранее появились кадры горящего парка аттракционов «Авангард» в Евпатории. На записи видно, как над территорией развлекательной зоны поднялся густой черный дым, а посетители снимали происходящее на видео. Информация о пострадавших пока не поступала.

До этого церковь вспыхнула в военном городке поселка Петровское Ленинского округа Московской области. Также таунхаус загорелся в столичном районе Коммунарка. По предварительным данным, огонь охватил около 400 квадратных метров.