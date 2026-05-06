Огонь охватил деревянную церковь и колокольню в подмосковном поселке Огонь охватил деревянный храм в подмосковном поселке Петровское

Церковь вспыхнула в военном городке поселка Петровское Ленинского округа Московской области, сообщили ТАСС в Мособлпожспасе. Информация о происшествии поступила в единую службу «Система-112».

Вспыхнула деревянная пристройка и частично сама церковь. Огонь перекинулся на колокольню, — уточнили представители ведомства.

К настоящему моменту пожарным удалось локализовать пламя и полностью ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия продолжаются работы до полной ликвидации последствий пожара.

