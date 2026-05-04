Несколько человек пострадали в пожаре в армавирском «Светофоре»

В городе Армавире Краснодарского края произошел пожар в магазине «Светофор», в результате чего пострадали три сотрудника торговой точки, сообщили в Telegram-канале администрации города. Возгорание случилось в здании, расположенном по адресу улица Энгельса, 59/3.

Сегодня в Армавире случился пожар в магазине «Светофор», расположенном по улице Энгельса, 59/3. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки. В настоящий момент оперативные службы ведут работу по локализации пожара. В инциденте пострадали три сотрудника магазина, — сказано в сообщении.

Всех троих пострадавших сотрудников оперативно доставили в больницу. В медицинском учреждении им оказывается необходимая помощь. Ситуация с пожаром остается на контроле у городских властей и профильных ведомств.

Ранее в подмосковном Видном десятки людей едва не сгорели заживо из-за пожара в лифтовой шахте, устроенного подростком. Чтобы не задохнуться в густом дыму, некоторые жильцы были вынуждены выпрыгивать из окон на мусорные баки.