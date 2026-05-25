25 мая 2026 в 18:44

Раскрыта информация о версии похищения Усольцевых

СК отверг версию похищения или побега Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Нет подтверждений версии о похищении семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, как сообщили ТАСС в ГСУ СК России по региону и Хакасии. Следствие изучает иные криминальные версии произошедшего.

Версии о побеге и похищении принимают во внимание собранные доказательства и не нашли подтверждения. Две оставшиеся версии в настоящее время планомерно изучаются следователями, — уточнили в СК.

Также в ведомстве добавили, что одна из пещер в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, где исчезла семья Усольцевых во время похода, до сих пор не исследована. Две другие пещеры спасатели проверили, но ничего не обнаружили.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект проанализировал обстоятельства исчезновения Усольцева и его семьи, детально изучив сотни гигабайтов данных из открытых источников, включая погоду, рельеф местности, сбои GPS и психологический портрет туриста. По итогам проведенной цифровой сверки алгоритмы выдвинули приоритетную версию о возникновении так называемого цифрового миража.

