Раскрыты подробности таинственного исчезновения отца и сына под Липецком

В Липецкой области обнаружено тело мужчины, который пропал вместе со своим сыном вблизи села Спешнево-Ивановское, сообщил Telegram-канала SHOT. На теле 43-летнего Алексея Крапивина были зафиксированы ножевые ранения. В настоящее время тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Отец и сын пропали на пути домой. Тело мужчины было найдено в лесополосе рядом с синим автомобилем Daewoo Matiz, который использовала семья. Труп обнаружен в Лебедянском районе — это та же территория, где камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали пропавших.

Близкие и соседи считают, что 18-летний Артем не мог убить отца. Поиски продолжаются, а по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее жена Алексея заявила, что не верит в причастность сына к гибели мужа. По словам Татьяны Крапивиной, между ними были хорошие отношения и конфликтов в семье не возникало.

Крапивины перестали выходить на связь 22 мая. В этот день они возвращались из Липецка домой на автомобиле, однако домой так и не приехали. Родственники обратились за помощью. В ходе поисков в лесном массиве был обнаружен автомобиль пропавших, а рядом — тело Алексея.