25 мая 2026 в 18:10

В Горловке рассказали, кто стал жертвой удара ВСУ

Приходько: при ударе ВСУ по Горловке погибла семья

Погибшие утром в Горловке были членами одной семьи: родители и двое их детей, сообщил глава городского округа Иван Приходько. Он добавил, что их автомобиль атаковал дрон ВСУ, передает ТАСС.

Сегодня ночью при возвращении из [поселка] Водобуд погибла горловская семья. Девочка и мальчик — школьники 2012 и 2013 годов [рождения]. Погибли и родители, было прямое попадание дрона в автомобиль «Нива», — сказал Приходько.

Он также отметил, что в последнее время участились случаи атак на гражданские автомобили. По его словам, особое беспокойство вызывают новые дроны противника.

Ранее Приходько сообщил, что в результате новой атаки ВСУ на город погибли четыре человека. Среди жертв — двое несовершеннолетних: дети 2012 и 2013 годов рождения.

Ранее глава администрации ДНР Александр Шатов заявил, что воздушная атака украинских беспилотных летательных аппаратов по центральной части Шахтерска привела к ранению семи мирных граждан и разрушению главного культурного учреждения города. Один из пострадавших от осколков жителей находится в крайне тяжелом состоянии.

