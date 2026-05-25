Двое детей стали жертвами новой атаки ВСУ на Горловку Приходько: четыре человека погибли при ударе ВСУ по Горловке

Четыре человека погибли при новой атаке ВСУ на Горловку, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Он пояснил, что среди жертв удара — двое детей 2012 и 2013 годов рождения.

Ранее пять мирных жителей получили ранения разной степени тяжести в результате атаки украинских беспилотников на Горловку Донецкой Народной Республики. Также в населенном пункте поврежден ряд домостроений.

Кроме того, врио главы Брянской области Егор Ковальчук заявил, что мужчина погиб при обстреле ВСУ поселка Белая Березка из РСЗО «Град». Он добавил, что сотрудник пожарно-спасательной службы получил ранения, его доставили в больницу.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 25 мая уничтожили более 170 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 14 регионов страны.