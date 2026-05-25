Назвавшего себя после ДТП бессмертным мажора задержали Сына миллиардера задержали за ДТП в Нижнем Новгороде

Пьяный мажор, который устроил ДТП в Нижнем Новгороде, задержан полицией, передает Telegram-канал SHOT. Перед этим 21-летний виновник аварии отсидел в вытрезвителе.

Сейчас парня увезли в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. На нижегородского мажора завели уголовное дело после аварии на Mercedes-Benz SL. Ранее он говорил, что ему ничего не будет.

Telegram-канал Baza сообщал, что аварию устроил 22-летний сын миллиардера Сергея Корнилова. По версии канала, перед ДТП он опубликовал видео в соцсетях, на котором сидел в ресторане и пил алкоголь.

Ранее сообщалось, что мачеха 21‑летнего Сергея К. — сына миллиардера Сергея Корнилова, устроившего массовое ДТП в Нижнем Новгороде, — заявила, что не поддерживает с пасынком отношений и фактически не знает его. От брака с Корниловым‑старшим у нее есть 14‑летняя дочь — сестра молодого человека, оказавшегося в центре скандала. Корнилов-старший занимал пост гендиректора ГК «Луидор», его не стало в августе 2024 года.