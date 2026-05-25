В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация в Telegram-канале. Согласно информации ведомства, меры начали действовать в аэропорту Нижнего Новгорода Чкалов, а также в ярославской авиагавани Туношна.

Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Ярославль (Туношна) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила о временных ограничениях в аэропорту Череповца. Рейсы начали принимать согласованно.

До этого стало известно об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов, которых были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Данные меры имели временный характер и необходимы для безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

В то же время в аэропортах Московского региона более чем на два часа были задержаны 30 рейсов в связи с временными ограничениями. Минтранс РФ напомнил, что для поддержки пассажиров были задействованы дополнительный персонал и бесплатные комнаты матери и ребенка.