Техсбор на гаджеты перенесли: как повлияет на цены, стоит ли закупаться

Техсбор на гаджеты перенесли: как повлияет на цены, стоит ли закупаться

Правительство России перенесло введение технологического сбора на радиоэлектронику на 1 декабря 2026 года. Изначально предполагалось, что правила вступят в силу 1 сентября. Почему сроки были сдвинуты, как новые меры скажутся на стоимости гаджетов, стоит ли закупаться техникой уже сейчас и на чем можно сэкономить, — в материале NEWS.ru.

Почему сдвинулись сроки введения техсбора на радиоэлектронику

Министерство финансов России ранее объявило, что срок начала взимания техсбора переносится в связи с поступлением предложений от отраслевых объединений. Правила начнут действовать с 1 декабря текущего года. Соответствующие изменения были внесены в Госдуму в рамках проекта поправок в Бюджетный кодекс.

«Главная цель поправок — бесперебойное финансирование приоритетных направлений расходов: социальные обязательства, обеспечение обороноспособности и безопасности, а также технологический суверенитет», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Что такое технологический сбор

Механизм технологического сбора был разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности с целью укрепления технологического суверенитета страны, объяснили представители Минпромторга РФ. Согласно тексту законопроекта, налог будет уплачиваться в двух случаях:

при ввозе электронной продукции или ее компонентов из-за рубежа

при производстве электронной продукции или ее компонентов на территории России, на ее континентальном шельфе и в исключительных экономических зонах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плательщиками станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят в страну или производят соответствующие товары и компоненты. Им нужно будет платить налог за каждую единицу продукции. При этом налог распространяется на ту продукцию, которая включена в специальный перечень. По предварительным данным, ретейлерам и разработчикам электроники придется вносить платеж: за ноутбук — 500 рублей, за телефон — 250, за телефон проводной связи с беспроводной трубкой — 100, за другие телефонные аппараты — по 25.

Стоит ли приобретать технику сейчас

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что техникой стоит начать закупаться. Однако этот совет связан не со введением технологического сбора, а с общемировой тенденцией на подорожание такой продукции.

«Техника дорожает на глазах. Рост цен на 40–50% будет идти волнами — это касается любой электроники и бытовой техники. При этом крупная бытовая техника дорожает не так быстро. Чем быстрее купите, тем лучше», — высказал мнение эксперт.

В свою очередь, Гуськов не рекомендует приобретать что-либо впрок. Тем не менее если вы думаете о какой-то технике, то сейчас самое время ее брать, заключил он.

Спешить с покупкой не всегда разумно, полагает Денис Голдман, основатель коммуникационного агентства «Голдман и По».

«Окончательные параметры сбора — точные ставки и перечень товаров, подпадающих под него, — пока окончательно не утверждены. Правительство может внести коррективы, и предварительные цифры могут измениться. Кроме того, на фоне ожиданий роста цен некоторые продавцы могут искусственно завышать стоимость, играя на нервозности покупателей», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Голдман уточнил, что после введения сбора его сумма, скорее всего, будет включена в розничную цену товаров, что может привести к росту стоимости на 5–15%. Эксперт предположил, что в бюджетном сегменте подорожание окажется более ощутимым. Доля сбора в себестоимости таких устройств будет выше.

При этом Голдман подчеркнул, что рынок обладает механизмами, способными сгладить резкий скачок цен. Параллельный импорт, растущая доля азиатских брендов и увеличение продаж подержанной техники могут сдержать удорожание, добавил он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сэкономить при покупке техники

Голдман рекомендовал гражданам присмотреться к технике, включенной в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Для таких товаров возможны механизмы компенсации или возврата сбора, что потенциально сделает их более конкурентоспособными. Он напомнил про сезонные акции, распродажи и программы лояльности. Многие магазины используют эти инструменты, чтобы стимулировать продажи в условиях неопределенности.

В качестве общих рекомендаций эксперт выделил несколько ключевых моментов. По его словам, не стоит поддаваться панике. Резкий и повсеместный рост цен не гарантирован, так как рынок способен адаптироваться к новым условиям. Помимо этого, важно четко понимать свои потребности и покупать только то, что действительно необходимо, а не про запас, отметил Голдман.

«Полезно сравнивать цены в разных магазинах и на агрегаторах. Это позволит найти оптимальное предложение и избежать переплат. Также нужно следить за новостями. Изменения в регулировании или макроэкономические факторы могут повлиять на динамику цен в ближайшие месяцы», — заключил он.

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