Минпромторг определился с размером сборов для продавцов электроники

Минпромторг России предложил ввести технологический сбор на электронику: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук, сообщает РБК со ссылкой на документы министерства. Согласно документам, сбор также может составить 100 рублей за проводной телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей — за остальные телефонные аппараты. Платить будут производители и поставщики техники — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Предполагается, что сбор начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Его будут взимать до того, как продукцию допустят к продаже. После подачи уведомления о вводе товара в оборот система в течение трех дней рассчитает сумму платежа, которую нужно будет перечислить в течение 10 рабочих дней. Если оплата поступит вовремя, продажа товара будет разрешена.

Ранее президент Торгово‑промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что в России нужно упорядочить многочисленные неналоговые платежи, которые сейчас собираются с бизнеса. Он подчеркнул, что добивается создания в стране единого реестра подобных взносов.