21 апреля 2026 в 15:53

Минпромторг определился с размером сборов для продавцов электроники

РБК: Минпромторг утвердил размер сборов для продавцов электроники

Минпромторг России предложил ввести технологический сбор на электронику: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук, сообщает РБК со ссылкой на документы министерства. Согласно документам, сбор также может составить 100 рублей за проводной телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей — за остальные телефонные аппараты. Платить будут производители и поставщики техники — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Предполагается, что сбор начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Его будут взимать до того, как продукцию допустят к продаже. После подачи уведомления о вводе товара в оборот система в течение трех дней рассчитает сумму платежа, которую нужно будет перечислить в течение 10 рабочих дней. Если оплата поступит вовремя, продажа товара будет разрешена.

Ранее президент Торгово‑промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что в России нужно упорядочить многочисленные неналоговые платежи, которые сейчас собираются с бизнеса. Он подчеркнул, что добивается создания в стране единого реестра подобных взносов.

Россия
Минпромторг
сборы
техника
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

