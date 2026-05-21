Как собрать ребенка в лагерь: чек-лист вещей и документов

Сборы в лагерь кажутся хлопотным делом, но, если подойти к ним спокойно и заранее, все пройдет легко. Главное — представить, что ребенок на время переезжает в другой дом, где у него будет кровать, вода и питание, а все остальное нужно взять с собой.

Что подготовить заранее: медицинская справка и страховка

Без нужных бумаг ребенка могут просто не принять, поэтому документами стоит заняться в первую очередь. Медицинская справка в лагерь оформляется по форме № 079/у — это основной документ о состоянии здоровья. К ней прилагаются справка о профилактических прививках (форма № 063/у) и результат обследования на туберкулез, срок которого не должен превышать одного года на момент заезда.

Перед самой поездкой, не раньше чем за три дня до начала смены, нужно получить справку об эпидемиологическом окружении — она подтверждает, что в семье нет инфекционных больных. Также потребуется сдать соскоб на энтеробиоз и анализ кала на яйца глист, причем результаты должны быть получены не позднее десяти дней до заезда.

Срок действия большинства справок — три месяца с момента выдачи. Если ребенок едет в один и тот же лагерь на две смены подряд, часто достаточно одной справки, но если лагеря разные — понадобится две. При этом не забудьте саму путевку и свидетельство о рождении или его копию, а для подростков старше 14 лет — паспорт.

Проверьте страховку: обычно она уже включена в путевку, но уточнить этот момент лучше заранее.

Как маркировать вещи, чтобы не потерялись Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одежда на каждый день: для улицы, для отряда, на холод

Одежду в лагерь лучше брать с запасом, но без перебора. На смену в три недели достаточно примерно семи-восьми футболок. Одна из них пусть будет белой — на прощальном вечере дети часто расписываются на ней фломастерами на память. Несколько пар шорт или юбок, одни-двое джинсов или брюк на случай прохладной погоды.

Две-три кофты с длинным рукавом пригодятся и в пасмурный день, и вечером у костра. Свитер, толстовка или флиска, а также легкая ветровка или куртка обязательны, даже если на календаре июль: погода меняется быстро. Спортивный костюм нужен для зарядки и подвижных игр, а пижама или ночная рубашка — для спокойного сна. В лагере почти наверняка будет дискотека или тематический вечер, поэтому стоит положить нарядную одежду: для девочек — платье или юбку с блузкой.

Не забудьте про головной убор. Кепка, панама или бандана защитят от солнца, а в походе или на вечернем мероприятии может пригодиться и шапка. Солнцезащитные очки и дождевик тоже будут не лишними.

Количество нижнего белья и носков стоит рассчитать так, чтобы хватило на всю смену с запасом — примерно три-пять комплектов трусов и столько же пар тонких и теплых носков.

Обувь: для прогулок, общая, сланцы, для дождя

Обувь — одна из самых важных частей экипировки, и экономить на ней не стоит. Ребенку понадобятся как минимум три пары.

Кроссовки — самая ходовая обувь. Они нужны и для спорта, и для танцев, и для повседневной ходьбы. Лучше взять одну пару на каждый день и вторую — запасную, особенно если смена длинная.

Босоножки или сандалии с хорошей фиксацией пригодятся для прогулок в сухую погоду. А вот резиновые сапоги или непромокаемые ботинки стоит положить на случай дождя: гулять по мокрой траве в кедах не очень приятно.

Сланцы или шлепанцы — вещь незаменимая. Они нужны для душа и походов к водоему. Комнатные тапочки пригодятся, если ребенок к ним привык, но многие дети прекрасно обходятся без них.

Что категорически нельзя брать в лагерь Фото: Shutterstock/FOTODOM

Средства гигиены и аптечка первой необходимости

Набор личной гигиены у каждого свой, но есть вещи, которые нужны всем без исключения. Зубная щетка и паста, туалетное мыло в мыльнице, мочалка, шампунь и расческа. Не забудьте про ножницы для ногтей. Для девочек — заколки, резинки для волос и женские гигиенические средства. Полезно взять с собой носовые платки, лучше бумажные. Желательно объяснить ребенку, что пользоваться чужими щетками, полотенцами и мочалками нельзя — это строго индивидуальные вещи.

Отдельно стоит собрать небольшую аптечку для первой помощи. Положите туда перекись водорода, йод или зеленку, бинты и вату, а также бактерицидные пластыри разных размеров. Антисептик в виде спрея или салфеток пригодится для обработки царапин. Жаропонижающее (ибупрофен или парацетамол в сиропе или свечах) лучше отдать на хранение вожатым или медсестре. Средство от укусов насекомых и крем от солнца тоже стоит положить в чемодан.

Любые лекарства, особенно те, что ребенок принимает постоянно, нужно обязательно обсудить с врачом перед отъездом. Хранить их лучше в холодильнике медпункта, если это требуется по условиям.

Вещи для творчества, спорта и игр

Днем в лагере почти всегда есть время для свободных занятий. Альбом для рисования и набор цветных карандашей или фломастеров, книга или журнал — отличный способ скоротать тихий час. Настольные игры, которые не жалко потерять, блокнот и ручка для записей, пазлы или раскраски помогут занять свободное время.

Спортивный инвентарь — ракетки для бадминтона, скакалка, мяч, фрисби — часто можно взять напрокат, но если у ребенка есть свои любимые вещи, пусть возьмет их с собой. Только заранее подпишите все, что можно подписать.

Что категорически нельзя брать в лагерь

Запретов не так много, но они серьезные. Острые и колющие предметы — ножи, ножницы, спицы — оставьте дома. Любые лекарства без согласования с врачом и спиртные напитки — разумеется, тоже. Опасные жидкости и гаджеты: газовые баллончики, зажигалки, пиротехника под строгим запретом.

Как собрать ребенка в лагерь: полный чек-лист вещей и документов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что касается еды, правила жесткие. Категорически нельзя передавать скоропортящиеся продукты: колбасу, йогурты, творожки, пирожные и торты с кремом, любые блюда домашнего приготовления, газировку и фастфуд. Детей в лагере кормят пять-шесть раз в день полноценным сбалансированным питанием, и добавочные сладости или снеки обычно не нужны. Лучше не давать с собой лимонады и соки в больших упаковках, консервы, грибы, мясные и рыбные продукты.

Разрешается взять немного печенья или пряников в заводской упаковке, бутылку негазированной воды и вымытое яблоко или банан — в дорогу.

Как маркировать вещи, чтобы не потерялись

В лагере вещи теряются постоянно, и это совершенно нормально. Но если все заранее подписать, пропаж будет гораздо меньше.

Самый простой способ — написать несмываемым маркером фамилию и инициалы на этикетке или с изнаночной стороны одежды. На нательное белье и носки лучше ставить только инициалы или специальный значок: дети часто стесняются признавать такие вещи, и подписывать их полностью необязательно. Готовые термонаклейки с именем можно купить в магазине — они клеятся утюгом и держатся долго. Еще один вариант — специальные штампы для ткани или обычная вышивка крестиком на внутренней стороне пояса брюк или на подгибке футболки.

Обязательно подпишите чемодан или рюкзак: крупная бирка снаружи с фамилией и названием отряда сильно упростит поиски. Вложите внутрь рюкзака или чемодана два списка вещей: один в багаж, другой оставьте себе. Так ребенку будет проще ориентироваться, а вы сможете легко проверить, все ли вернулось домой.

Ранее мы рассказали про топ произведений, которые дети читают с удовольствием