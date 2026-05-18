18 мая 2026 в 15:04

Родителям дали советы, как помочь детям сформировать устойчивую самооценку

Родительское принятие и постоянная поддержка помогут ребенку сформировать устойчивую самооценку, которая не будет зависеть от транслируемых образов в интернете, заявила в беседе с Angarsky психолог Виктория Ковалева. Она посоветовала взрослым обсуждать с детьми контент из соцсетей и объяснять им принципы создания «идеальной» картинки.

На практике это может включать совместное обсуждение публикаций, разбор примеров ретуши и формирование навыка осознанного потребления информации. Если у подростка есть опора в реальной жизни, соцсети становятся лишь частью опыта, а не его центром, — высказалась Ковалева.

Она предупредила, что любое давление и критика внешности лишь усиливают эмоциональную уязвимость подростков. Задача взрослых не в изоляции подростка от соцсетей, а в помощи на пути к развитию критического мышления. Важно научить детей анализировать контент и отделять реальность от виртуальных образов.

Ранее психолог Юлия Медведева заявила, что родители должны уделять одинаковое внимание всем детям, чтобы помочь старшему ребенку побороть ревность к младшему. По ее словам, подростки особенно остро переживают внутренний конфликт. Как уточнила психолог, важно принять, что за обидными словами и грубыми действиями старшего зачастую стоят боль, обида и чувство несправедливости.

