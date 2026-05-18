В Зеленограде местная жительница спасла собаку из-под колес грузовика

В Зеленограде женщина спасла собаку из-под колес фуры, сообщает 360.ru. Животное сбили на Панфиловском проспекте.

Из-за того что случилась пробка, у него практически не было шанса ее объехать, он решил додавить. И вот тогда у меня случилась истерика. Я выскочила из машины, просто встала, собаку загородила собой, начала кричать, как ненормальная, что не позволю никому проехать, — рассказала жительница Зеленограда.

Погрузить собаку в машину помогли двое мужчин из другой машины. Животное отвезли в ветеринарную клинику в тяжелом состоянии, в ближайшее время специалисты проведут операцию.

Ранее сообщалось, что сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области спасли брошенных котят, которые замерзали в канаве. Стражи порядка услышали жалобное мяуканье по пути к месту несения службы.