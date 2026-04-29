Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде

В Сети появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой уборочного трактора в подмосковном Зеленограде. Кадры публикует Telegram-канал «112». На них видно, как в момент движения трактора мальчик прыгнул на спецтехнику и его замотало в щетке.

По информации канала, прокуратура Москвы организовала проверку. Также было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что спецтехника находилась в движении в момент, когда подросток решил на нее забраться, судя по всему, прокатиться. Мальчика замотало в щетку, и полученные травмы оказались смертельными, спасти ребенка не удалось.

До этого в Сети появились кадры, на которых видно, как снегоуборочная машина засыпала сугроб с ребенком в Подольске. Мальчик вырыл тоннель и играл в нем, а водитель техники не заметил, что внутри кто-то находится. На записи видно, как машина, предназначенная для уборки снега с дорог, подъезжает к возвышенности. Далее огромный ковш высыпает содержимое. Позже школьника нашли мертвым во дворе жилого дома.