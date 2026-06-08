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08 июня 2026 в 18:13

Швыдкой рассказал, попадался ли на удочку телефонных мошенников

Швыдкой заявил, что не становился жертвой обмана телефонных мошенников

Михаил Швыдкой Михаил Швыдкой Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что не становился жертвой телефонных мошенников. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он отметил, что с ним связывались аферисты, однако он всего понимал, кто ему позвонил. Также он добавил, что в последнее время мошенники стали «халтурить».

Я, слава Богу, не попался, а мой коллега попадался на эту тему, на эту удочку. Я думаю, очень много людей, особенно пожилых, становятся жертвами мошенников. Я хочу сказать, что надо отдать должное таланту мошенников, безусловно. Когда тебе звонят из приемной мэра Москвы, то не сразу посылаешь. <...> В последнее время они стали халтурить, когда мне звонят и говорят голосом даже не базарной торговки, — заявил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что на фоне летних отпусков активизировались телефонные мошенники. В этом году злоумышленники активно применяют дипфейк-звонки и придумывают новые способы обмана отдыхающих.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко отмечал, что мошенники начали обманывать подростков, которые ищут летнюю подработку. Цель — украсть личные данные и получить доступ к банковским счетам.

Общество
Россия
Михаил Швыдкой
мошенники
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