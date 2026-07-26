Путин назвал род войск, играющий ключевую роль в СВО

Военно-морской флот играет важнейшую роль в решении задач СВО и остается ключевым элементом обеспечения безопасности России, заявил президент России Владимир Путин в ходе получения докладов от командующих флотами. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, цель собравшихся — прежде всего оценить текущее состояние дел и перспективы развития флота.

Сегодня мы не только вспоминаем выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы наших прославленных флотоводов, а собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады, — заявил глава государства.

Ранее президент России поздравил военнослужащих и ветеранов ВМФ с профессиональным праздником. Он поблагодарил моряков за службу и вклад в укрепление обороноспособности страны. Глава государства подчеркнул, что российский флот на протяжении веков завоевывал славу ратными подвигами и повседневным трудом.

Кроме того, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев сообщил, что подводные лодки Черноморского флота РФ применяются для поражения объектов на территории Украины. Он отметил, что в выполнении боевых задач участвуют подводные лодки проекта 636.6. По его словам, они, наряду с фрегатами Черноморского флота и другими кораблями-носителями, непосредственно задействованы в нанесении огневого поражения.