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26 июля 2026 в 16:12

В России ввели новые штрафы для букмекерских компаний

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для букмекерских компаний за нарушение требований их деятельности, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно документу, организаторы букмекерских контор должны выплачивать штрафы за прием ставок от граждан, добровольно отказавшихся от азартных игр. Помимо этого, для казино и залов игровых автоматов вводится штраф за выдачу обменных знаков лицам, поставившим самозапрет на ставки.

Также будет наказываться неразмещение информации о порядке подачи заявлений об отказе от азартных игр, отсутствие QR-кода на соответствующий раздел на портале госуслуг, а также неисполнение обязательства разработать положение об ответственной игре.

Штрафы для юридических лиц составят от 300 до 500 тыс. рублей, для физических — от 30 до 50 тыс. рублей. Сотрудники будут обязаны оформлять нарушения не только по частям 3–5 закона, но и по разделам 6 и 7.

Также Путин подписал закон, обязывающий детей трудовых мигрантов покидать Россию после 18 лет. Согласно новому документу, каждый иностранный сотрудник должен содержать себя и своих иждивенцев.

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