В России ввели новые штрафы для букмекерских компаний

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для букмекерских компаний за нарушение требований их деятельности, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно документу, организаторы букмекерских контор должны выплачивать штрафы за прием ставок от граждан, добровольно отказавшихся от азартных игр. Помимо этого, для казино и залов игровых автоматов вводится штраф за выдачу обменных знаков лицам, поставившим самозапрет на ставки.

Также будет наказываться неразмещение информации о порядке подачи заявлений об отказе от азартных игр, отсутствие QR-кода на соответствующий раздел на портале госуслуг, а также неисполнение обязательства разработать положение об ответственной игре.

Штрафы для юридических лиц составят от 300 до 500 тыс. рублей, для физических — от 30 до 50 тыс. рублей. Сотрудники будут обязаны оформлять нарушения не только по частям 3–5 закона, но и по разделам 6 и 7.

Также Путин подписал закон, обязывающий детей трудовых мигрантов покидать Россию после 18 лет. Согласно новому документу, каждый иностранный сотрудник должен содержать себя и своих иждивенцев.