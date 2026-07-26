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26 июля 2026 в 16:07

Путин подписал закон, затронувший детей мигрантов

Путин обязал детей трудовых мигрантов покидать Россию после 18 лет

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Дети трудовых мигрантов обязаны покинуть Россию в течение 30 дней после совершеннолетия либо оформить рабочий патент, говорится в новом законе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и опубликованном на портале правовой информации. Он также вводит и иные ограничения.

Новый документ также обязывает каждого мигранта самостоятельно содержать себя и своих иждивенцев. Установлен строгий порог дохода на одного члена семьи — не ниже величины прожиточного минимума, действующей в конкретном регионе.

Ранее депутаты Госдумы одобрили поправки в КоАП, позволяющие выдворять мигрантов за дискриминацию и нарушения прав граждан. Парламентарии также внесли в перечень оснований для депортации отказ подчиняться военнослужащим при охране государственной границы.

Также в Государственной думе утвердили акт, лишающий иностранцев с непогашенными судимостями права на получение паспорта РФ, вида на жительство либо временного статуса. Парламентарии распространили данное ограничение на любые преступные эпизоды, случившиеся внутри страны или вне ее границ.

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