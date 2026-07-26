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26 июля 2026 в 15:48

В Кремле напомнили о предложениях Украине

Песков: Путин излагал все предложения России по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин уже озвучил все предложения России по Украине, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Киев знает, что нужно делать для перехода к мирным переговорам.

Все предложения со стороны России уже были озвучены президентом Путиным, верховным главнокомандующим. И в киевском режиме очень хорошо знают, что нужно делать, — сказал Песков.

Накануне Песков отметил, что боевые действия на Украине могут прекратиться уже к концу суток, если Киев примет соответствующие политические решения. По словам пресс-секретаря, условия для урегулирования были публично озвучены МИД России еще два года назад и остаются неизменными.

Также казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с Путиным в Омске предложил заморозить украинский кризис и вернуться к обновленному «стамбульскому плану», отметив, что тот раунд переговоров в Турции принес весомые итоги. Глава республики призвал рассмотреть эту опцию как возможный путь к урегулированию.

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