Токаев предложил Путину вернуться к «стамбульской формуле» по Украине

Конфликт на Украине следовало бы заморозить и вновь обратиться к обновленной «стамбульской формуле», такое мнение президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Омске. Глава республики предложил рассмотреть данный вариант, поскольку, по его словам, переговоры в Турции дали серьезные результаты, передает пресс-служба Кремля.

Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты, — сказал лидер Казахстана.

Ранее Токаев твердо заявил о нежелании выступать посредником в урегулировании украинского кризиса, аргументировав это верой, что Москва способна самостоятельно справиться с собственными вызовами. При этом казахстанский лидер отметил, что страна не остается в стороне, однако личного участия в данном качестве он не видит.

Кроме того, Путин рассказал, что отец казахстанского президента зимой 1945 года проходил лечение в омском военном госпитале, подчеркнув, что этот город хранит особую память для семьи Токаевых. В ответ на эти слова глава Казахстана заявил, что страна неизменно воспринимает Россию как великую державу.