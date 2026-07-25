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25 июля 2026 в 16:31

Токаев предложил Путину вернуться к «стамбульской формуле» по Украине

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский, РИА Новости
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Конфликт на Украине следовало бы заморозить и вновь обратиться к обновленной «стамбульской формуле», такое мнение президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Омске. Глава республики предложил рассмотреть данный вариант, поскольку, по его словам, переговоры в Турции дали серьезные результаты, передает пресс-служба Кремля.

Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к «стамбульской формуле 2.0», поскольку там были достигнуты значительные результаты, — сказал лидер Казахстана.

Ранее Токаев твердо заявил о нежелании выступать посредником в урегулировании украинского кризиса, аргументировав это верой, что Москва способна самостоятельно справиться с собственными вызовами. При этом казахстанский лидер отметил, что страна не остается в стороне, однако личного участия в данном качестве он не видит.

Кроме того, Путин рассказал, что отец казахстанского президента зимой 1945 года проходил лечение в омском военном госпитале, подчеркнув, что этот город хранит особую память для семьи Токаевых. В ответ на эти слова глава Казахстана заявил, что страна неизменно воспринимает Россию как великую державу.

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