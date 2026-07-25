Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 16:17

Токаев категорически отверг одну идею по Украине

Токаев заявил о нежелании быть посредником в украинском кризисе

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский, РИА «Новости»
Подписывайтесь на нас в MAX

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске заявил, что категорически не желает быть посредником в российско-украинском кризисе, передает сайт Кремля. Президент Казахстана подчеркнул, что уверен в способности России самостоятельно решать стоящие перед ней задачи.

Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня, — сказал он.

Ранее Путин рассказал, что отец казахстанского лидера зимой 1945 года проходил курс восстановления в омском военном госпитале, подчеркнув особую связь этого города с семьей Токаевых. В ответ президент Казахстана заявил, что его страна неизменно воспринимает Россию как великую державу.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе переговоров лидеры России и Казахстана, скорее всего, поднимут вопрос об обстрелах объектов КТК со стороны украинских сил. Как отметил представитель Кремля, эти удары причиняют вред не только РФ, но также Казахстану и США.

Страны СНГ
Россия
Казахстан
Украина
Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двум женщинам грозит 20 лет за подготовку терактов в российском регионе
Парапланерист разбился в Подмосковье и впал в кому
Токаев вспомнил об отце и поблагодарил Путин
«Его борьба окончена»: умер фронтмен известной американской рок-группы
Генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Запорожье
«Это должно было произойти»: вдова Янина рассказала об отношениях с сыном
Дожди, облачность и жара до +27 градусов: погода в Москве в августе
«Мы договорились»: Россия может получить излишки топлива из одной страны
Токаев заявил, что Россия опередила Китай по числу туристов в Казахстане
Смертельно опасные пауки добрались до шести регионов России
Маск иронично попрощался со статусом триллионера
В России нашли способ для сохранения связи поколений
ВС РФ взяли в окружение под Константиновкой около 1000 бойцов ВСУ
В Италии заявили об изменении запросов Украины на вооружения
В Австрии раскритиковали Зеленского, требующего «турбовступление» в ЕС
«Это же здорово»: Ханна высказалась о плагиате в шоу-бизнесе
Россия продлит запрет на вывоз бензина
Путин рассказал, как изменился товарооборот России и Казахстана
Охота на роботов и карательный удар «Молнии»: новости СВО к вечеру 25 июля
Певица Ханна рассказала о семейных традициях
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.