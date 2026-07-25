Токаев категорически отверг одну идею по Украине

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске заявил, что категорически не желает быть посредником в российско-украинском кризисе, передает сайт Кремля. Президент Казахстана подчеркнул, что уверен в способности России самостоятельно решать стоящие перед ней задачи.

Казахстан не сторонняя страна, но в то же время, несмотря на все предложения и призывы, я категорически отказываюсь быть посредником, поскольку знаю, что Россия — это великая страна, русский народ — это великий народ. И, как говорится, без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня, — сказал он.

Ранее Путин рассказал, что отец казахстанского лидера зимой 1945 года проходил курс восстановления в омском военном госпитале, подчеркнув особую связь этого города с семьей Токаевых. В ответ президент Казахстана заявил, что его страна неизменно воспринимает Россию как великую державу.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в ходе переговоров лидеры России и Казахстана, скорее всего, поднимут вопрос об обстрелах объектов КТК со стороны украинских сил. Как отметил представитель Кремля, эти удары причиняют вред не только РФ, но также Казахстану и США.