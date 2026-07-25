Песков раскрыл возможную тему на переговорах Путина и Токаева Песков: Путин и Токаев могут обсудить атаки ВСУ на КТК

Тема атаки ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может быть поднята на предстоящей встрече президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести». По его словам, такие действия наносят ущерб не только России, но также Казахстану и США.

Будет обмен мнениями по всем вопросам, в том числе эта очень важная тема [атак ВСУ на КТК]. Я бы не исключал, что действительно эта тема будет упоминаться, — сказал он.

Ранее КТК сообщил о нападении на свой морской терминал, из-за чего отгрузка нефти была временно остановлена. Кроме того, в консорциуме уточнили, что во время загрузки сырья два танкера с иностранными командами были атакованы беспилотниками.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Каспийский трубопроводный консорциум уже в пятый раз атакован украинскими силами, которые системно разрушают его объекты. По словам дипломата, удары по терминалу и гражданским судам наносятся в ущерб всем государствам-акционерам КТК, в том числе и тем, кто активно снабжает Киев оружием и деньгами.