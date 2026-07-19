Морской терминал КТК подвергся атаке

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подвергся террористической атаке, сообщили в Telegram-канале пресс-службы консорциума. В результате этого погрузка нефти была приостановлена. Также в КТК заявили, что при погрузке нефти на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума два танкера с международными экипажами подверглись атаке беспилотников.

Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории Морского терминала КТК — это атака и на интересы стран-участниц КТК, — подчеркивается в сообщении.

По данным компании, атака произошла на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3. Под удар попали танкеры «ASIA» под флагом Либерии и «NISSOS IOS» под флагом Маршалловых островов, на которых находились международные экипажи. В результате нападения на танкере «ASIA» возник пожар, который удалось потушить с привлечением аварийных сил реагирования.

В КТК заявили, что считают произошедшее очередным актом агрессии против гражданского объекта, находящегося под защитой международного права. В компании отметили, что консорциум объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, а атака затрагивает интересы государств — участников проекта.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о необходимости увеличить мощности трубопровода для наращивания объемов прокачки нефти из России в Китай через территорию республики. По его словам, решение этой масштабной технической задачи профильные ведомства и компании двух стран планируют реализовать совместно.