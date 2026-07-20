«Невосполнимый урон»: Захарова объяснила планы ВСУ

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в пятый раз подвергся атаке со стороны ВСУ, которые продолжают целенаправленно наносить удары по его инфраструктуре, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии на сайте ведомства. Она отметила, что эти обстрелы объектов и гражданских судов в районе морского терминала направлены против интересов всех стран — участниц КТК, включая тех, кто оказывает Украине щедрую военную и финансовую поддержку.

В том, что за этим нападением стоит киевский нацистский режим, нет никаких сомнений. Это уже пятый акт агрессии против находящегося под защитой международного права гражданского объекта компании. Боевики ВСУ не прекращают попытки нанести невосполнимый урон КТК, объединяющему крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы, — заявила дипломат.

По мнению Захаровой, подобные действия преследуют цель дальнейшей дестабилизации глобального нефтяного рынка, и Россия полностью разделяет позицию казахстанского внешнеполитического ведомства, жестко осуждающего это преступление против гражданской инфраструктуры. Дипломат подчеркнула, что для Киева поддержание мировой энергетической безопасности и уважение к иностранным партнерам являются пустыми словами.

Ранее КТК сообщил, что ВСУ вновь атаковали с помощью беспилотников гражданский танкер на терминале в Черном море. В компании отметили, что возникший на судне пожар удалось ликвидировать в течение нескольких часов, при этом танкер сохранил плавучесть. Интернациональный экипаж из 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана, был эвакуирован на буксирах.