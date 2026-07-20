ВСУ вновь атаковали важнейший для Казахстана топливный терминал ВСУ снова атаковали дронами танкер на терминале КТК в Черном море

ВСУ снова атаковали с помощью беспилотников гражданский танкер на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщается в официальном Telegram-канале компании. Пожар на судне был ликвидирован в течение нескольких часов, оно сохранило плавучесть.

Террористическая атака беспилотным летательным аппаратом была произведена на танкер NELSA, находившийся на погрузке у ВПУ-1, — отметили в КТК.

Интернациональный экипаж в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана, эвакуировали на буксирах. Погрузка нефти временно остановлена, разлива топлива и его воспламенения не допущено, резюмировали в компании.

Ранее сообщалось, что МИД Казахстана решительно осудил атаки украинских беспилотников на гражданские суда в акватории Черного моря. В дипведомстве заявили, что республика считает подобные действия недопустимым посягательством на свои экономические интересы.

До этого министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов выразил мнение, что для увеличения объемов прокачки нефти из России в Китай через территорию республики сторонам необходимо нарастить существующие мощности трубопровода. Эту масштабную техническую задачу планируется решать совместно.