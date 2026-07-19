МИД Казахстана сделал заявление после атак на суда в Черном море

МИД Казахстана сделал заявление после атак на суда в Черном море МИД Казахстана осудил атаки беспилотников на гражданские суда

МИД Казахстана решительно осудил атаки беспилотников на гражданские суда в акватории Черного моря, следует из заявления, опубликованного пресс-службой. В дипведомстве заявили, что республика считает подобные действия недопустимым посягательством на свои экономические интересы.

Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок, — говорится в заявлении.

Отмечается, что республика проводит всестороннюю оценку причиненного ущерба и по ее итогам оставляет за собой право использовать предусмотренные международным правом механизмы защиты своих законных интересов. Это также включает требования о возмещении ущерба.

Ранее сообщалось, что морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума КТК) подвергся атаке беспилотников, в результате чего погрузка нефти была приостановлена. В КТК заявили, что во время погрузочных операций на морском терминале два танкера с международными экипажами подверглись атаке БПЛА.