Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 18:03

МИД Казахстана сделал заявление после атак на суда в Черном море

МИД Казахстана осудил атаки беспилотников на гражданские суда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

МИД Казахстана решительно осудил атаки беспилотников на гражданские суда в акватории Черного моря, следует из заявления, опубликованного пресс-службой. В дипведомстве заявили, что республика считает подобные действия недопустимым посягательством на свои экономические интересы.

Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок, — говорится в заявлении.

Отмечается, что республика проводит всестороннюю оценку причиненного ущерба и по ее итогам оставляет за собой право использовать предусмотренные международным правом механизмы защиты своих законных интересов. Это также включает требования о возмещении ущерба.

Ранее сообщалось, что морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума КТК) подвергся атаке беспилотников, в результате чего погрузка нефти была приостановлена. В КТК заявили, что во время погрузочных операций на морском терминале два танкера с международными экипажами подверглись атаке БПЛА.

Страны СНГ
Казахстан
МИД Казахстана
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число пострадавших и погибших в Иране после атак США
Молодая девушка попала под удар ВСУ в Курской области
Путин оценил помощь КНДР в проведении специальной военной операции
Сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом 12-летнюю девочку
Путин высоко оценил отношения России и Северной Кореи
Путин принял в Кремле главу МИД Северной Кореи
Песков раскрыл послание Путина Ким Чен Ыну на встрече в Кремле
Борис Надеждин остановил кампанию по сбору подписей на выборы в Госдуму
Россиянам дали совет, как избежать частых звонков от мошенников
Израильские войска засекли, куда Иран запустил новую партию ракет
МИД Казахстана сделал заявление после атак на суда в Черном море
Раскрыты детали трагедии с сорвавшимися с высоты на Эльбрусе альпинистами
Смена образа, алкоголь, угрозы семье: как живет блогер Алексей Жидковский
Раскрыто, как удары ВСУ по складам Wildberries отразятся на цене товаров
Тюменка не может сомкнуть глаз после неудачной операции
Раскрыта личность девушки, устроившей прогулку без одежды в Москве
Стала известна причина смерти Андрея Бурлаки
Юрист раскрыл, как разделить лицевой счет в квартире
Украинских туристов ограбили на одном из ведущих французских курортов
«Стоит включить»: Трамп сделал новое заявление о санкциях против России
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.