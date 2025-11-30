Казахстан ответил Украине на удар по КТК МИД Казахстана выразил протест Украине из-за атаки на причал КТК

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест в связи с атакой ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), говорится на сайте МИД. В ведомстве охарактеризовали случившееся как третий акт агрессии против гражданского объекта.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критически важную инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийск, — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Казахстан является ответственным участником энергетического рынка и потому считает особенно важным, чтобы поставки энергоресурсов были стабильными и бесперебойными. В ведомстве подчеркнули, что КТК — особо важный объект, который поддерживает стабильность мировой энергосистемы. Министерство призвало украинскую сторону избегать подобных атак в будущем.

Мы оцениваем данный инцидент как акт, наносящий ущерб двусторонним отношениям между Республикой Казахстан и Украиной, — заключили в МИД республики.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали безэкипажными катерами одно из выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. По информации компании, дальнейшая эксплуатация причала не представляется возможной.