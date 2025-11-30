День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 07:16

Казахстан ответил Украине на удар по КТК

МИД Казахстана выразил протест Украине из-за атаки на причал КТК

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест в связи с атакой ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), говорится на сайте МИД. В ведомстве охарактеризовали случившееся как третий акт агрессии против гражданского объекта.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критически важную инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийск, — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Казахстан является ответственным участником энергетического рынка и потому считает особенно важным, чтобы поставки энергоресурсов были стабильными и бесперебойными. В ведомстве подчеркнули, что КТК — особо важный объект, который поддерживает стабильность мировой энергосистемы. Министерство призвало украинскую сторону избегать подобных атак в будущем.

Мы оцениваем данный инцидент как акт, наносящий ущерб двусторонним отношениям между Республикой Казахстан и Украиной, — заключили в МИД республики.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали безэкипажными катерами одно из выносных причальных устройств Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. По информации компании, дальнейшая эксплуатация причала не представляется возможной.

Казахстан
МИД Казахстана
Украина
энергетика
дипломатия
Новороссийск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия ночной атаки украинских дронов Ростовскую область
Расформирование войск ВСУ и шантаж Киева: новости СВО на утро 30 ноября
ЕГЭ в 2026 году: что изменится, 5 главных новшеств, о которых надо знать
Четыре человека стали жертвами стрельбы на детском празднике в США
На Сахалине арестовали главного инженера рухнувшего ангара
В Госдуме захотели платить материнскую зарплату
Два российских аэропорта возобновили прием и выпуск самолетов
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с полисами ОСАГО
Звезда «Молодежки» попал в больницу с серьезной травмой
Быстрый закусочный торт на Новый год: крабовые палочки и 3 легких продукта
Авиакомпании нашли способ исправить уязвимость Airbus A320
Ермак обратился к своим бывшим союзникам с угрозами
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 ноября: инфографика
Казахстан ответил Украине на удар по КТК
Россиянам рассказали об особых условиях труда для работающих матерей
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 33 БПЛА
Один из российских аэропортов стал недоступен
Ждем метровые сугробы и морозы −15? Погода в Москве и Питере 1–7 декабря
Иранский МИД назвал слова Трампа угрозой мировой авиации
Военный суд заочно рассмотрит дело россиянина на службе в ГУР Украины
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.