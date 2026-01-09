В Смоленске скончался глава представительства МИД России

Глава регионального представительства российского внешнеполитического ведомства скончался на 62-м году жизни, сообщили в Telegram-канале дипведомства. Андрей Линев занимал должность представителя МИД РФ в Смоленске.

Руководство министерства, департамент по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями, представительство МИД России в Смоленске с глубоким прискорбием сообщают, что на 62-м году жизни скончался представитель МИД России в Смоленске Андрей Иванович Линев, — сказано в публикации.

Он служил в органах безопасности Смоленской области, дослужившись до звания подполковника. Линев был удостоен государственной награды — ордена Мужества.

Ранее скончался бывший директор Российского этнографического музея в Петербурге, историк и философ Владимир Грусман, сообщили в учреждении. Ему было 75 лет.

До этого сообщалось, что старейший русский скаут мира Лидия Герич скончалась в Вашингтоне. Ее сын Юрий Герич рассказал, что его матери было 105 лет.

Кроме того, умер глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, который впал в кому после серьезного ДТП, о чем рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Ему было 39 лет. Брынцалов назвал Науменко чутким и отзывчивым человеком и выразил соболезнования его семье.