11 марта 2026 в 20:26

Трамп похвалил США за мощнейшую атаку на Иран

Трамп назвал операцию против Ирана сильнейшей в истории

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате американской военной операции Иран подвергся беспрецедентному удару. В беседе с журналистами он пояснил, что с таким не сталкивалась ни одна страна, передает РИА Новости.

Мы нанесли им такой удар, с которым фактически не сталкивалась ни одна страна в истории, — сказал Трамп.

До этого политолог, специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов рассказал, что Иран на протяжении долгого времени готовился к конфликту с США и обладает уникальной способностью воевать в полевых условиях. По его словам, самым тревожным сценарием для Вашингтона станет возможный переход Тегерана к партизанской войне.

Ранее политолог, специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов рассказал, что решение о проведении наземной операции в Иране может обернуться для американского президента Дональда Трампа серьезными внутриполитическими последствиями. Противники главы США могут поднять вопрос о его импичменте.

Тем временем стало известно, что Иран может применить новый вид ракет для ответных ударов в ближайшие дни. По его словам, снаряды запускаются из-под воды, а их скорость составляет около 100 метров в секунду.

