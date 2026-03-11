Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 21:38

МИД России назвал страны Ближнего Востока, куда не стоит ехать

МИД России призвал отказаться от поездок в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Фото: IMAGO/Markus Mainka/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиян призывают отказаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию, заявили в МИД РФ. В ведомстве также предупредили о возможных отменах стыковочных рейсов в авиахабах стран Персидского залива.

По-прежнему действуют рекомендации МИД России от 3 марта воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Российских граждан, находящихся в регионе, призываем принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища при ракетных угрозах, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, — сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что российские и иностранные перевозчики завершили возвращение туристов РФ и транзитных пассажиров, которые столкнулись с трудностями при выезде из стран Персидского залива. Было совершено 284 рейса и вывезено около 59 тыс. пассажиров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность ситуацией вокруг иранского конфликта. Стороны выступили за возобновление дипломатических усилий для урегулирования ситуации.

МИД России
ОАЭ
Саудовская Аравия
Кувейт
Катар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто состояние мужчины, пострадавшего при обстреле Брянска
Русские идут! Триумф России на Паралимпиаде — что не так с бойкотом Запада
Посол Израиля раскрыл, как Россия может помочь Ближнему Востоку
«След Эпштейна» нашли в Виндзорском замке и поместье Сандрингем
Суд Болгарии одобрил выдачу россиянина властям США
МИД России назвал страны Ближнего Востока, куда не стоит ехать
Трамп попытался натравить НАТО на Испанию
В России стартовал языковой проект, который изменит мышление в мире
Гладков сообщил о пострадавших при атаках ВСУ по Белгородской области
Средства ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ под Воронежем
Зеленский заложил на «восстановление» трубопровода «Дружба» не один месяц
В Москве под колесами поезда погибли четыре человека
В РСТ придумали, как спасать застрявших за границей россиян
Иран жестко ответил США, юбилей Зацепина, признания Карлсона: что дальше
Изнасилованную девушку обезглавили и повесили на дереве после йога-тура
В Запорожской области сообщили о новой трагедии на фоне атаки ВСУ
В АТОР сообщили о наказании для отелей в Дубае, обидевших россиян
Лидеры G7 приняли решение по санкциям против РФ на фоне кризиса с нефтью
«Убиться об Иран»: востоковед раскрыл просчет Трампа на Ближнем Востоке
ПВО уничтожила более пяти десятков дронов за шесть часов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.