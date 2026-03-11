МИД России назвал страны Ближнего Востока, куда не стоит ехать МИД России призвал отказаться от поездок в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Россиян призывают отказаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию, заявили в МИД РФ. В ведомстве также предупредили о возможных отменах стыковочных рейсов в авиахабах стран Персидского залива.

По-прежнему действуют рекомендации МИД России от 3 марта воздержаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. Российских граждан, находящихся в регионе, призываем принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища при ракетных угрозах, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, — сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что российские и иностранные перевозчики завершили возвращение туристов РФ и транзитных пассажиров, которые столкнулись с трудностями при выезде из стран Персидского залива. Было совершено 284 рейса и вывезено около 59 тыс. пассажиров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность ситуацией вокруг иранского конфликта. Стороны выступили за возобновление дипломатических усилий для урегулирования ситуации.