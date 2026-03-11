Фонд Галицкого вмешался в украинский конфликт на $50 млн Венчурный фонд бизнесмена Галицкого отправил более $50 млн на поддержку Украины

Венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого уже несколько лет финансирует украинский ВПК, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники в Генпрокуратуре РФ. В иске о признании коммерсанта и его корпорации экстремистским объединением указывается, что за последние годы на Украину было направлено более $50 млн (4 млрд рублей).

Средства пошли на производство патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и других вооружений. Также отмечается, что структуры фонда взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, через которую собирают деньги на закупку вооружения и техники для ВСУ.

Фонд осуществляет прямое финансирование повышения боеготовности Вооруженных сил Украины, в состав которых интегрированы радикальные националистические объединения, — говорится в иске.

По версии надзорного ведомства, Галицкий как управляющий партнер определил помощь Украине в качестве одного из основных направлений деятельности своего холдинга. В связи с этим Генпрокуратура требует признать бизнесмена и его корпорацию экстремистскими и обратить их имущество в доход государства.

