11 марта 2026 в 22:32

Фонд Галицкого вмешался в украинский конфликт на $50 млн

Венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого уже несколько лет финансирует украинский ВПК, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники в Генпрокуратуре РФ. В иске о признании коммерсанта и его корпорации экстремистским объединением указывается, что за последние годы на Украину было направлено более $50 млн (4 млрд рублей).

Средства пошли на производство патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и других вооружений. Также отмечается, что структуры фонда взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, через которую собирают деньги на закупку вооружения и техники для ВСУ.

Фонд осуществляет прямое финансирование повышения боеготовности Вооруженных сил Украины, в состав которых интегрированы радикальные националистические объединения, — говорится в иске.

По версии надзорного ведомства, Галицкий как управляющий партнер определил помощь Украине в качестве одного из основных направлений деятельности своего холдинга. В связи с этим Генпрокуратура требует признать бизнесмена и его корпорацию экстремистскими и обратить их имущество в доход государства.

Ранее в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга были внесены Юлия и Ярослав Рыбины, осужденные за участие в организации «Граждане СССР» (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Они заявляли о несуществовании РФ.

