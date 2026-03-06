Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 16:38

В Европе публично высмеяли Зеленского за предложение помочь США с Ираном

Журналист Боуз высмеял предложение Зеленского помочь США на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ирландский журналист Чей Боуз высмеял предложение Зеленского помочь США на Ближнем Востоке, отправив украинских специалистов по борьбе с БПЛА на защиту американских военных баз. В соцсети X он сравнил политика с должником, который много лет назад занял деньги, а теперь заискивает и хочет угостить пивом, чтобы откупиться.

Это тот парень, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече, — написал Боуз.

Ранее американские СМИ писали, что военные ВСУ могут подключиться в ближайшее время к обеспечению безопасности американских баз на Ближнем Востоке. По информации информированных источников, участие украинской стороны может начаться уже в течение нескольких дней. При этом точные сроки и формат возможной помощи пока не уточняются. Также не раскрывается, какие именно задачи будут выполнять военные специалисты Украины.

После этого депутат Госдумы Александр Бородай назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности помочь США в операции против Ирана дешевым трепом. По его мнению, это заявление, как и многие другие, было сделано ради пиара и провокации.

