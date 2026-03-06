Зеленский открыто угрожает Орбану: на что еще он готов ради денег Европы

Президент Украины Владимир Зеленский перешел к угрозам в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, намекнув, что передаст его адрес украинским военным. Так он отреагировал на блокировку Будапештом европейского кредита Киеву. Конфликт между странами развернулся из-за нефтяной блокады: украинцы уже больше месяца саботируют прокачку российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба». Как Венгрия добьется ее возобновления и насколько реальны угрозы Зеленского — в материале NEWS.ru.

Что Зеленский сказал об Орбане

Зеленский 5 марта заявил, что «один человек» блокирует попытки Евросоюза передать Украине кредит на €90 млрд. Он выразил надежду, что в конечном итоге вето будет снято и на эти деньги Киев сможет приобрести оружие для ВСУ.

«Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», — сказал Зеленский.

Глава Украины не уточнил, о каком конкретно политике идет речь. Однако в его словах явно считывался намек на Орбана: за неделю до этого именно Венгрия наложила вето на выделение кредита. Сам премьер позже отмечал, что Будапешт продолжит блокировать эту инициативу, пока Киев не разблокирует транзит по нефтепроводу «Дружба».

Орбан парировал, что не боится шантажа со стороны Зеленского.

«Украинский президент шантажирует и угрожает, потому что хочет видеть во главе Венгрии проукраинское правительство и дружественного Украине премьера. А я просто стою на пути. Но меня нельзя напугать шантажом и угрозами. Я всегда буду отстаивать интересы Венгрии и венгров», — сказал Орбан.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru отметил, что Зеленский показывает себя как «откровенный бандит».

Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Зеленский сегодня — это политическая пошлость не только украинского, но европейского масштаба. Если тебе не хватает ума отстоять собственную позицию, то первый признак твоего кретинизма — это слова „Я тебя убью“. Мы еще раз получили подтверждение в том, что Зеленский террорист и бандит. А еще и откровенный дурак», — считает собеседник.

К чему приведет конфликт Зеленского и Орбана

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» блокируется Украиной с января. Она должна была возобновиться 20 февраля, однако Киев не раз переносил сроки, утверждая, что объект серьезно поврежден и на его ремонт потребуется время. Однако власти Венгрии и Словакии уверены, что Зеленский лжет.

«Спутниковые снимки не врут! Нефтепровод „Дружба“ не был поврежден», — писал Орбан в своих соцсетях.

Зеленский ответил хамством, сравнив Орбана с «магом», способным видеть происходящее под землей, а после ужесточил свою риторику угрозами.

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что у Зеленского, несмотря на агрессивные заявления, нет реальной возможности «достать» венгерского премьера с территории Украины. Однако он вполне способен подослать к Орбану убийц.

«Боевики могут расправиться с Орбаном где-нибудь на митинге. Стоит вспомнить, что в покушениях на Дональда Трампа есть украинский след. В покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо есть украинский след. Украинцы стреляют, бросаются с ножами. Покушение на Орбана вполне можно допустить», — полагает Скачко.

Как Орбан решит вопрос с «Дружбой»

Орбан 5 марта выступил в Торгово-промышленной палате Венгрии, где заявил, что его страна не пойдет ни на какие компромиссы с Украиной. По словам премьера, если Киев не снимет нефтяную блокаду, Будапешт силой добьется разблокировки трубопровода.

Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press

Скачко считает, что Орбан, выступающий за сотрудничество с Россией и при этом сохраняющий связи с Западом, занял выверенную и грамотную позицию многовекторности.

«Он хочет получать дивиденды и от США, и от России, быть одним из бенефициаров возможной дружбы или возможного сотрудничества между этими странами. Они будут сотрудничать, сидя за столом, а он какие-то части этого пирога получит себе», — отметил эксперт.

Баранец в свою очередь обратил внимание на ужесточение риторики со стороны лидеров зарубежных государств. По его мнению, человечество все больше «заражается экземой» новой войны, а правила дипломатии уходят в прошлое.

«Та упряжка в виде договоров и соглашений, которой был опутан земной шар, сегодня разорвана. Целая куча соглашений уже не соблюдается. Каждая страна теперь играет не по международным правилам, а по своим собственным. Яркий пример тому — Трамп, который решил сам определять кандидатуры в лидеры тех или иных государств. Дипломатия становится вульгарной, во многих случаях ненужной. На нее просто уже плюют. Если страны разучились договариваться, это первый признак того, что вот-вот очень сильно запахнет порохом, в том числе и ядерным», — резюмировал Баранец.

