Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 17:00

Зеленского сочли идиотом в Верховной раде

Депутат Рады Арьев заявил, что Зеленский может быть идиотом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский является идиотом, поскольку позволяет себе угрозы в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев. Так он прокомментировал заявление украинского главы, который накануне начал угрожать политику встречей с бойцами ВСУ, передает газета Monde.

Ранее президент Украины заявил, что планы Евросоюза выдать Киеву кредит на €90 млрд блокирует один человек, данные которого будут переданы ВСУ. При этом на прошлой неделе, 23 февраля, стало известно, что Венгрия наложила вето на выделение кредита. Орбан пояснил, что Будапешт продолжит препятствовать финансовой помощи до тех пор, пока украинская сторона не разблокирует транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Позже венгерский политик подчеркнул, что его не напугать шантажом и угрозами. Он прямо указал на то, что Зеленский решается на такие шаги, поскольку хочет видеть во главе Венгрии проукраинское правительство и дружественного Украине премьера.

Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Верховная рада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры взрывов в иранском городе Илам
Европейская страна объявила о закрытии воздушного пространства
Израиль заявил об атаке на иранского командира высокого ранга
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.