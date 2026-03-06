Зеленского сочли идиотом в Верховной раде Депутат Рады Арьев заявил, что Зеленский может быть идиотом

Президент Украины Владимир Зеленский является идиотом, поскольку позволяет себе угрозы в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев. Так он прокомментировал заявление украинского главы, который накануне начал угрожать политику встречей с бойцами ВСУ, передает газета Monde.

Ранее президент Украины заявил, что планы Евросоюза выдать Киеву кредит на €90 млрд блокирует один человек, данные которого будут переданы ВСУ. При этом на прошлой неделе, 23 февраля, стало известно, что Венгрия наложила вето на выделение кредита. Орбан пояснил, что Будапешт продолжит препятствовать финансовой помощи до тех пор, пока украинская сторона не разблокирует транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Позже венгерский политик подчеркнул, что его не напугать шантажом и угрозами. Он прямо указал на то, что Зеленский решается на такие шаги, поскольку хочет видеть во главе Венгрии проукраинское правительство и дружественного Украине премьера.