Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 17:25

На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию

Депутат Рады Яременко: Венгрия создает угрозу выживанию Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Действия Венгрии по блокированию кредитов от Евросоюза создают угрозу для выживания Украины, заявил в беседе с изданием «Телеграф.ua» депутат Верховной рады Богдан Яременко. По его мнению, реакция президента Украины Владимира Зеленского на угрозы венгерского премьера Виктора Орбана была ожидаемой.

Последние действия Будапешта — блокирование финансирования и угрозы силой — создают серьезную угрозу выживанию Украины и требуют решительной международной реакции, — говорится в публикации.

Ранее Зеленский выступил с резкими высказываниями в адрес главы венгерского правительства. Поводом стала позиция Будапешта, который заблокировал выделение очередного кредита Европейского союза для Киева. Украинский глава пригрозил Орбану возможной встречей с бойцами ВСУ.

Зеленский также пожелал Орбану проиграть на парламентских выборах в Венгрии. Украинский глава выразил надежду, что смена руководителя правительства позволит нормализовать двусторонние отношения.

Орбан заявил, что охрана венгерских энергетических объектов была усилена из-за угрозы украинских диверсий. Он напомнил о словах Зеленского, обещавшего не допустить поставок российской энергии в Европу, а также о подрыве «Северных потоков».

Венгрия
Украина
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Верховная рада
