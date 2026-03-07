Названо число погибших в Иране при ударах США и Израиля

Названо число погибших в Иране при ударах США и Израиля Постпред при ООН: 1332 человека погибли в Иране при ударах США и Израиля

По меньшей мере 1 332 человека погибли в Иране в результате ударов США и Израиля, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. По его словам, раненые исчисляются тысячами.

Согласно последнему отчету Иранского общества Красного Полумесяца, по меньшей мере 1 332 гражданских, включая женщин и детей, погибли. Тысячи были ранены, — отметил он.

Ранее руководитель аналитического центра военный эксперт Алексей Богатырев заявил: Иран готов к затяжной, многомесячной войне. По его словам, Тегеран не намерен снижать интенсивность конфликта в данный момент.

Атака на авианосец стала частью масштабной ответной операции Ирана, начатой после гибели верховного лидера Али Хаменеи 28 февраля. Ранее КСИР уже отчитался об уничтожении радара ПВО в ОАЭ и выводе из строя вспомогательного корабля ВМС США. Официальный Вашингтон пока не комментирует заявления иранской стороны.

До этого стало известно, что американо-израильская атака по Ирану нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в КСИР. Среди погибших — ключевые фигуры иранской военной элиты.