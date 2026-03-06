Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 17:33

Подросток погиб при обрушении кровли в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кровля нежилого здания обрушилась в Сормовском районе Нижнего Новгорода, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. По данным РИА Новости, погиб один подросток.

В центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение об обрушении кровли нежилого строения на улице Станционной в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По предварительной информации, пострадали три человека, дальнейшая информация уточняется, — уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что при обрушении крыши цеха в Тульской области погиб один человек. По предварительной информации, кровля обрушилась из-за снега и льда. Всего в цеху находились 42 человека, 40 из которых эвакуировались самостоятельно.

Позже региональное ГУ МЧС России сообщило, что спасатели завершили поиски на месте обрушения цеха по производству металлоконструкций в Тульской области. По данным управления, людей под завалами не оказалось. Разбор конструкций проводился вручную, также территория обследовалась с помощью беспилотников. В поисках участвовали и кинологические расчеты.

