Появились новые подробности об обрушении цеха в Тульской области МЧС России: спасатели завершили поиски на месте обрушения цеха под Тулой

Спасатели завершили поиски на месте обрушения цеха по производству металлоконструкций в Тульской области, сообщило региональное ГУ МЧС России в мессенджере MAX. По данным министерства, людей под завалами не оказалось.

Спасатели завершили работы по поиску людей на месте обрушения кровли в цехе предприятия по производству металлоконструкций. <…> Людей под завалами нет, — отметили в МЧС.

По данным ведомства, разбор конструкций проводился вручную, также территория обследовалась с помощью беспилотников. В поисках участвовали и кинологические расчеты.

Ранее сообщалось, что при обрушении крыши цеха в Тульской области погиб один человек. По предварительной информации, кровля обрушилась из-за снега и льда. Всего в цеху находились 42 человека, 40 из которых эвакуировались самостоятельно.

До этого в городе Алатыре Чувашской Республики обрушилась крыша многоквартирного дома. Кровля рухнула над первым и вторым подъездами на площади около 400 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало огромное скопление снега. Пострадавших нет.