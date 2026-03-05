Найдено тело погибшего при обрушении кровли в Тульской области МЧС: спасатели нашли тело погибшего после обрушения кровли в Тульской области

В Тульской области спасатели обнаружили тело погибшего при обрушении кровли, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По информации ведомства, поисково-спасательные работы продолжались всю ночь.

Личность погибшего и обстоятельства трагедии пока не раскрываются. На месте ЧП продолжают работу специалисты.

Ранее в городе Алатыре Чувашской Республики обрушилась крыша многоквартирного дома. Кровля рухнула над первым и вторым подъездами на площади около 400 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало огромное скопление снега. Пострадавших нет.

До этого в подмосковных Истре и Электростали также из-за снега рухнула кровля двух домов. Общая площадь повреждений составила 20 квадратных метров, при этом необходимости в расселении жильцов нет. Несущие конструкции зданий не пострадали.

Кроме того, из-под завалов рухнувшей крыши на территории автомобильного завода «Моторинвест» в Краснинском округе Липецкой области спасатели извлекли пять человек. Пострадавших осмотрели врачи, когда аварийно-спасательные работы все еще продолжались. Предварительной причиной чрезвычайного происшествия названо скопление больших масс снега на крыше цеха.