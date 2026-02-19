Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 15:02

Под завалами завода в Липецкой области могут оставаться еще 15 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Порядка 15 человек могут оставаться под завалами рухнувшей крыши автомобильного завода «Моторинвест» в Краснинском округе Липецкой области, сообщил Telegram-канал «112», опубликовав кадры с места происшествия. Рядом с цехом дежурят бригады скорой помощи.

Ранее глава региона Игорь Артамонов сообщил, что из-под завалов уже извлекли пятерых человек. По его словам, сейчас пострадавших осматривают медики. Губернатор отметил, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Тем временем руководитель округа Сергей Поляков организовал работу оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По одной из версий, причиной ЧП стало скопление снега на крыше цеха, уточнил Артамонов.

До этого сообщалось, что металлический навес катка обрушился на Днепропетровской улице в районе Чертаново на юге Москвы. Площадь кровли составляет 1,5–2 тыс. квадратных метров. В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.

Прежде в Аликовском районе Чувашии обрушился навес автостанции. Инцидент произошел в ночь на 15 февраля из-за большого количества снега. Под навесом стоял маршрутный автобус Ford Transit. Он получил механические повреждения, а также была нарушена целостность электропроводки.

заводы
происшествия
завалы
Липецкая область
пострадавшие
