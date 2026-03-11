Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

В Брянске объявлен траур после зверского удара ВСУ по центру города. Куда попали ракеты, сколько погибших, каким будет ответ России?

Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Брянску

В Брянской области объявлен траур после удара ВСУ по центру Брянска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По всей области приспущены флаги, а ТВ и радио отменят все культурно-развлекательные программы.

Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли Брянск семью британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. По данным СК РФ, в ходе удара было применено не менее восьми ракет. Удар пришелся по району улицы Красноармейской. В результате ракетной атаки повреждены жилые дома, автомобили, дороги и гражданские объекты, включая магазин и стоматологию.

«Били не по военным объектам, а по обычным жилым домам, где жили, готовили ужин обычные мирные граждане. Били в самое сердце, в центр города», — заявил военкор Денис Кулага с места событий.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько погибших после удара ВСУ по Брянску

Утром 11 марта Богомаз сообщил, что число пострадавших после ракетного удара ВСУ выросло до 42 человек.

«Шесть человек погибли, 42 пострадали. 29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что в Брянск направлена бригада специалистов из федеральных медцентров. Девять раненых в тяжелом и крайне тяжелом состоянии будут перевезены в Москву, остальные 20 проходят лечение в местных больницах. Трое из них в тяжелом состоянии. Кузнецов добавил, что оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз (в центре) слушает доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Брянской области

Каким будет ответ России на удар ВСУ по Брянску

СК РФ возбудил уголовное дело после ракетного удара ВСУ по Брянску. Действия украинских военных квалифицированы как террористический акт, совершенный с целью «устрашения населения и дестабилизации работы властей РФ».

«По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», — объявила пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко.

В Сети отмечают, что ВСУ нанесли удар практически в то же время, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине на следующей неделе.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что Киев ударом по Брянску хотел затормозить процесс мирного урегулирования с РФ.

«Это довольно символично. Как раз после переговоров нашего президента с американским лидером заработали английские кураторы. Все равно этими ракетами управляют англичане. Там довольно сложные пусковые установки. Как всегда, пытаются подгадить и не дать хода мирному процессу», — пояснил Колесник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопросы о сроках и формате ответа на удар ВСУ по Брянску.

«Это будут наши военные решать», — ответил Песков на вопросы журналистов.

«Россию ведут по пути контролируемой эскалации. И я полностью согласен, что после вчерашней трагедии в Брянске нужно повысить уровень эскалации со своей стороны, и сделать это таким образом, как показали союзники из Ирана», — прокомментировал Telegram-канал «Белорусский силовик».

