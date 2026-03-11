Эксперт оценил идею о передаче пенсионных баллов по наследству

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) неразрывно связан с личностью человека и его трудовыми заслугами, поэтому прямой перенос баллов наследникам разрушает базовые принципы пенсионной системы, заявил NEWS.ru управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев. Так эксперт прокомментировал предложение законодательно закрепить возможность передавать пенсионные баллы умершего гражданина по наследству.

Идея наследования именно пенсионных баллов (а не накопительной части пенсии, например) спорна, потому что индивидуальный пенсионный коэффициент плотно связан с личностью человека и было бы странно переносить все трудовые заслуги потенциального пенсионера на его родственника, — сказал Базылев.

По его словам, главная трудность заключается в неразрывной связи пенсионных баллов с конкретным человеком: его трудовым стажем, отчислениями и личным вкладом в систему. Перенос этих показателей на наследников разрушает базовый принцип персонификации пенсионных прав, считает эксперт.

Тем не менее, с практической точки зрения такой закон мог бы стать дополнительным, хоть и не решающим, стимулом для граждан к выходу из теневого сектора, добавил Базылев.

