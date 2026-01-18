Как рассчитать свою пенсию: 4 способа повысить будущие выплаты прямо сейчас

Размер будущей пенсии каждого россиянина напрямую зависит от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Эти баллы, начисляемые вместе со стажем, формируют основу страховой пенсии. Из чего складывается итоговая сумма выплат и как увеличить свой личный «пенсионный капитал» — в материале NEWS.ru.

Из чего складывается пенсия

По словам депутата Госдумы (Фракция «Единая Россия»), члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, основа пенсии каждого человека закладывается сегодня его трудовой деятельностью. «Понимание механизма формирования пенсионных прав позволяет осознанно подойти к своему будущему и принять меры для увеличения дохода в более зрелом возрасте», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Пенсия делится на две части: страховую и фиксированную. Размер фиксированной части (в 2025 году она составляла 8907,70 рубля, в 2026-м — 9584,69) ежегодно устанавливает государство. Ее получают все граждане, чей стаж составляет не менее 15 лет и кто накопил за время работы не менее 30 баллов. Будущему пенсионеру никак нельзя повлиять на эту часть, в отличие от страховой. Чем больше пенсионных баллов получит человек за свою трудовую деятельность, тем больше отчислений ему будет положено.

Стоимость каждого балла в 2026 году составляет 156,76. Размер пенсии рассчитывается по следующей формуле: количество пенсионных баллов × стоимость одного балла + фиксированная выплата.

Как повлиять на размер своей пенсии сейчас

Официальная зарплата

Самый эффективный способ увеличить будущую пенсию — иметь высокую официальную зарплату, с которой работодатель уплачивает страховые взносы в полном объеме, подчеркнул Чаплин. Именно эти взносы конвертируются в пенсионные баллы, годовая сумма которых законодательно ограничена. То есть ключевое значение приобретает стабильный и высокий белый доход.

Депутат также напомнил, что баллы начисляются не только за периоды работы, но и за некоторые социально значимые этапы, такие как уход за детьми, служба в армии по призыву или уход за пожилыми людьми старше 80 лет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отложенный выход на пенсию

Особые возможности предоставляет отложенный выход на пенсию. Как пояснил парламентарий, гражданин, достигнув установленного возраста, вправе продолжить работу и не оформлять выплаты немедленно. За этот период размер будущей пенсии будет повышен за счет премиальных коэффициентов, что может привести к существенному увеличению как страховой, так и фиксированной ее частей.

Повышающие коэффициенты начисляются за каждый год после возникновения права на выплату, уточнил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Например, если право на пенсию возникло год назад, но человек продолжил работу, не оформляя ее, итоговый размер выплаты будет на 7% больше. Отсрочка в три года дает прибавку в 23%, в пять лет — 42%, в семь лет — рост в 1,69 раза, а при отсрочке в десять лет пенсия увеличивается более чем вдвое (в 2,26 раза).

«При этом конечное решение об использовании возможности увеличения страховой пенсии при более позднем обращении за ее назначением гражданин принимает абсолютно добровольно и самостоятельно, опираясь на параметры своей личной пенсионной стратегии», — пояснил Балынин.

Добровольные взносы

Для тех, кто хочет активно влиять на размер своей будущей пенсии, есть несколько дополнительных путей. Как отметил Чаплин, можно самостоятельно уплачивать добровольные страховые взносы, тем самым докупая недостающие пенсионные баллы. Это особенно важно для людей с гибкой занятостью, например самозанятых.

Еще один способ — заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), чтобы создать отдельный источник дохода на старость в дополнение к государственной пенсии.

Эксперты также советуют обратить внимание на программу долгосрочных сбережений: участие в ней дает возможность получить софинансирование от государства и воспользоваться налоговыми льготами, что делает накопления более выгодными.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Северная» пенсия

Как добавил Никита Чаплин, труд в отдельных регионах России также влияет на пенсионное обеспечение. Работа в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях дает право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии.

По словам депутата, для сохранения этой надбавки после окончания трудовой деятельности, как правило, необходимо продолжать проживать в данном регионе.

Читайте также:

На сколько вырастет ваша пенсия в 2026 году: считаем по новой формуле

Самая большая пенсия в России: сколько будут платить в 2026 году

Льготы пенсионерам после 60, 70 и 80 лет в 2026-м в РФ: все подробности