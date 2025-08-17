В НАПФ сравнили доходность пенсионных фондов с инфляцией

Негосударственные пенсионные фонды на длительном сроке приносят клиентам доход выше уровня инфляции, заявил NEWS.ru президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, с 2015 по 2024 год накопленная доходность НПФ составила 98,6%. При этом накопленная за тот же период инфляция — 92,9%, отметил он.
Если взять, например, накопленную доходность инвестирования пенсионных накоплений в период с 2015 по 2024 год, то даже с учетом инфляционных пиков это 98,6%, а размер накопленной инфляции за этот же период — 92,9%. То есть мы уже инфляцию обгоняем, — сказал Беляков.
Эксперт напомнил, что по закону НПФ обязаны обеспечить безубыточность инвестиций.
Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян — 77% — не интересуются вопросами формирования пенсионных накоплений. Согласно результатам исследования, проведенного НПФ «Достойное будущее» и Финансовым университетом при правительстве РФ, 69% граждан слышали о государственной программе долгосрочных сбережений, позволяющей переводить замороженные пенсионные накопления в добровольном порядке. Но, несмотря на это, реальная активность населения остается крайне низкой, отмечают авторы исследования.