В НАПФ сравнили доходность пенсионных фондов с инфляцией Глава НАПФ Беляков: доходность НПФ за последние 10 лет превысила инфляцию

Негосударственные пенсионные фонды на длительном сроке приносят клиентам доход выше уровня инфляции, заявил NEWS.ru президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, с 2015 по 2024 год накопленная доходность НПФ составила 98,6%. При этом накопленная за тот же период инфляция — 92,9%, отметил он.

Если взять, например, накопленную доходность инвестирования пенсионных накоплений в период с 2015 по 2024 год, то даже с учетом инфляционных пиков это 98,6%, а размер накопленной инфляции за этот же период — 92,9%. То есть мы уже инфляцию обгоняем, — сказал Беляков.

Эксперт напомнил, что по закону НПФ обязаны обеспечить безубыточность инвестиций.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян — 77% — не интересуются вопросами формирования пенсионных накоплений. Согласно результатам исследования, проведенного НПФ «Достойное будущее» и Финансовым университетом при правительстве РФ, 69% граждан слышали о государственной программе долгосрочных сбережений, позволяющей переводить замороженные пенсионные накопления в добровольном порядке. Но, несмотря на это, реальная активность населения остается крайне низкой, отмечают авторы исследования.