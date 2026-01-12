Четыре страны обсудили дальнейшие планы по сектору Газа США и Турция, а также Египет и Катар обсудили второй этап мирного плана по Газе

Анкара, Вашингтон, Каир и Доха встретились в онлайн-формате и обсудили подготовку второго этапа мирного плана для сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции. Переговоры состоялись 12 января.

Министр иностранных дел (Турции — NEWS.ru.) Хакан Фидан принял участие в онлайн-встрече, посвященной подготовке второго этапа мирного плана для Газы, которая состоялась сегодня (12 января — NEWS.ru). В ходе встречи, которая стала продолжением встречи, состоявшейся в конце декабря в Майами, также приняли участие официальные лица из США, Египта и Катара, — рассказал источник агентства.

Ранее стало известно, что израильская армия подготовила планы новой наступательной операции в секторе Газа. По информации журналистов, начало намечено на март, целью будет расширение подконтрольной Израилю зоны внутри анклава за пределы действующей «желтой линии».

До этого спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять лидера страны Джаред Кушнер подготовили план восстановления сектора Газа стоимостью $112 млрд (9 трлн рублей). Инициатива, названная «Проект Рассвет», рассчитана на десятилетие и ставит целью превращение разрушенной территории в современный город. В материалах, однако, не указаны источники денежных средств и место для проживания 2 млн местных жителей на время работ.