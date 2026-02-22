Израиль отказался финансировать восстановление сектора Газа Израиль заявил США, что не будет финансировать Совет мира по сектору Газа

Израиль не собирается выделять средства на работу Совета мира по Газе, рассказали в гостелерадиокомпании Kan. Министр финансов Зеэв Элькин подчеркнул в беседе с США, что «нет никаких оснований» для оплаты восстановления анклава.

На нас (Израиль. — NEWS.ru) напали, и у нас нет причин финансировать восстановление Газы, — констатировал Элькин.

Ранее посол США в Иерусалиме Майк Хакаби в разговоре с журналистом Такером Карлсоном заявил, что Израиль мог бы претендовать почти на весь Ближний Восток в соответствии с Библией. Так он высказался о 15-й главе книги Бытия, в которой сказано, что Бог даровал потомству Авраама землю от Нила до Евфрата.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что администрация президента США Дональда Трампа способна создать предпосылки для выгодного соглашения с Тегераном. Об этом израильский политик сообщил перед вылетом из Вашингтона после переговоров с американским лидером.

Также стало известно, что израильская сторона намерена представить Белому дому свежие разведданные, подтверждающие стремительное наращивание военного потенциала Тегерана. Поводом для беспокойства Тель-Авива стал прогресс страны в восстановлении запасов баллистических ракет.