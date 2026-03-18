NASA: космический гость несется к Земле со скоростью 55 тысяч км/ч

Астероид размером с самолет пролетит в непосредственной близости от Земли 18 марта, предупредили ученые из NASA. Размер космического объект 2026 FB составляет около 21 метра, что сопоставимо с размерами пассажирского самолета, передает The Times of India.

2026 FB движется в пространстве со скоростью около 55 тыс. километров в час. Максимальное сближение произойдет на расстоянии 1,1 млн километров — это почти в три раза дальше, чем орбита Луны, поэтому никакой реальной угрозы для человечества небесное тело не представляет.

Астрофизики подчеркивают, что подобные события являются штатной ситуацией и не должны вызывать беспокойства. Даже в случае гипотетического вхождения в земную атмосферу объект такого размера, скорее всего, полностью разрушился бы и сгорел в плотных слоях, не достигнув поверхности планеты.

Ранее в Сети появилось видео со взрывом метеорита в штате Огайо весом порядка семи тонн. Небесное тело вошло в атмосферу Земли на скорости более 72 тыс. километров в час. Оно пролетело 55 километров вниз и разрушилось над долиной Вэлли-Сити к северу от Медины.